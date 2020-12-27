Тренер молодёжной сборной России Потапов рассказал о подготовке к матчу МЧМ с Чехией

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Потапов рассказал о том, на что тренерский штаб команды обращал внимание при подготовке к матчу молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Чехии.

«Проведён анализ и достаточно серьёзный разбор матча с США. Мы сделали акцент на позиционную оборону, позиционное нападение, оборону на возврате, построение обороны в средней зоне как нашей, так и соперников — всему этому было уделено внимание. Всё очень подробно посмотрели, указали команде, где можно усилить нашу игру и как устранить недочёты», — приводит слова Потапова официальный сайт Федерации хоккея России.

Также Потапов добавил, что считает Чехию достаточно хорошим и неудобным соперником, отметив, что россияне готовятся к поединку со всей серьёзностью.

Игра Россия — Чехия состоится в Эдмонтоне 28 декабря. Начало матча — в 05:30 мск.

Ранее Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ.