Глава Bellator: не хочу, чтобы Фёдор Емельяненко провёл свой прощальный бой в закрытом пузыре

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Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал о планах по организации последнего поединка в карьере российского бойца Фёдора Емельяненко.
Глава Bellator: не хочу, чтобы Фёдор Емельяненко провёл свой прощальный бой в закрытом пузыре
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Не хочу, чтобы Фёдор провёл свой прощальный бой перед официальными лицами в закрытом пузыре. Хочу, чтобы он закончил свою карьеру на 30-тысячной арене в Москве, возглавив мероприятие Bellator в России. Хочу устроить возвращение блудного сына. Фёдор — величайший боец всех времён, и он вернётся домой, чтобы надеть перчатки, а затем повесить их — на этот раз навсегда», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Он отметил, что полон решимости дождаться возможности сделать это на настоящей арене, с болельщиками.

«Особенно тот его бой, который мы хотим провести в Москве. Будет драться не только он, но и его парни, такие как Вадим Немков и Анатолий Токов, а также другие российские бойцы, сражающиеся в Bellator. Возможно, мы проведём матчевую встречу «Россия против мира», участие в которой примут и европейские бойцы. Это будет грандиозное мероприятие», — добавил Кокер.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в профессиональной карьере в ММА. Его действующий контракт с Bellator рассчитан ещё на два поединка.

Ранее Фёдор Емельяненко признался, что думал о досрочном завершении карьеры из-за ситуации с коронавирусом.

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