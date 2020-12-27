Лавров о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»: я против того, чтобы друг друга обзывать

Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение по поводу инцидентов в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами, — приводит слова Лаврова «Матч ТВ».

Он отметил, что не станет комментировать по отдельности эпизоды, произошедшие на матче «Сочи — «Спартак».

«Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям», — добавил глава МИД.

После матча в Сочи, прошедшего 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты, а хавбек «Сочи» Жоаозиньо применил физическое воздействие к помощнику Тедеско Андреасу Хинкелю.