Москвина назвала правильным решение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала намерение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные соревнования перед чемпионатом мира 2021 года.
Москвина назвала правильным решение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ
  • РИА Новости

«Я принимала участие в этом заседании и думаю, что исполком ФФККР пришёл к правильному решению в нынешней ситуации, которую диктует сложная эпидемиологическая обстановка, а также отмена чемпионата Европы. Между чемпионатом России и чемпионатом мира получается очень большой перерыв, и спортсменам будет предоставлено право показать своё возросшее или наоборот мастерство, и это правильно», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Она отметила, что проведение дополнительных соревнований поможет спортсменам сохранять мотивацию для дальнейшей работы и развития.

«Вселяет в спортсменов, тренеров, руководителей подготовки уверенность в том, что фигурное катание существует, что оно выживет во время пандемии», — добавила Москвина.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.

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