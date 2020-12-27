Москвина назвала правильным решение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала намерение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные соревнования перед чемпионатом мира 2021 года.

«Я принимала участие в этом заседании и думаю, что исполком ФФККР пришёл к правильному решению в нынешней ситуации, которую диктует сложная эпидемиологическая обстановка, а также отмена чемпионата Европы. Между чемпионатом России и чемпионатом мира получается очень большой перерыв, и спортсменам будет предоставлено право показать своё возросшее или наоборот мастерство, и это правильно», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Она отметила, что проведение дополнительных соревнований поможет спортсменам сохранять мотивацию для дальнейшей работы и развития.

«Вселяет в спортсменов, тренеров, руководителей подготовки уверенность в том, что фигурное катание существует, что оно выживет во время пандемии», — добавила Москвина.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.