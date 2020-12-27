Тарасова поддерживает намерение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ
- РИА Новости
«У нас нет чемпионата Европы, так что это прекрасно, что наша федерация делает дополнительные соревнования. Если они их сделают, это будет просто гениально. Организация дополнительных турниров — это большие траты, к тому же забирает много сил, но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки, в которой обычно есть чемпионат Европы. Так что тут всё правильно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.
Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.