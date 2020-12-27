Тарасова поддерживает намерение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные соревнования перед чемпионатом мира 2021 года.

«У нас нет чемпионата Европы, так что это прекрасно, что наша федерация делает дополнительные соревнования. Если они их сделают, это будет просто гениально. Организация дополнительных турниров — это большие траты, к тому же забирает много сил, но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки, в которой обычно есть чемпионат Европы. Так что тут всё правильно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.