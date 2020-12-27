Траньков: не знаю, есть ли фигурист, который выигрывал ЧР с двумя разными партнёршами и как тренер

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Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о своём отношении к тренерской работе.
Траньков: не знаю, есть ли фигурист, который выигрывал ЧР с двумя разными партнёршами и как тренер
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я когда-то говорил, что разочаровался в профессии? Это правда. Просто в моём характере придерживаться принципа — если за что-то взялся, делай это хорошо. Работая с Тарасовой и Морозовым, я, если разобраться, пишу свою личную историю, удовлетворяю собственные амбиции. И не знаю, если честно, есть ли ещё фигурист, который выигрывал чемпионат России с двумя разными партнёршами и делал это как тренер», — заявил Траньков RT.

Ранее он рассказал, как в команде Тарасовой и Морозова появился Сергей Воронов.

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