Траньков: не знаю, есть ли фигурист, который выигрывал ЧР с двумя разными партнёршами и как тренер

Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о своём отношении к тренерской работе.

«Я когда-то говорил, что разочаровался в профессии? Это правда. Просто в моём характере придерживаться принципа — если за что-то взялся, делай это хорошо. Работая с Тарасовой и Морозовым, я, если разобраться, пишу свою личную историю, удовлетворяю собственные амбиции. И не знаю, если честно, есть ли ещё фигурист, который выигрывал чемпионат России с двумя разными партнёршами и делал это как тренер», — заявил Траньков RT.

Ранее он рассказал, как в команде Тарасовой и Морозова появился Сергей Воронов.