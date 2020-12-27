Траньков рассказал, как в команде Тарасовой и Морозова появился Воронов

Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, как в его тренерской команде появился двукратный чемпион России в одиночном катании, призёр двух чемпионатов Европы Сергей Воронов.

«Если ответить совсем честно, то у нас просто не было выбора. Я понимал, что у Тарасовой и Морозова существуют определённые проблемы с прыжками, искал специалиста, способного нам помочь, и на летнем сборе в Новогорске даже просил Кирилла Давыденко о том, чтобы мои ребята могли выходить к нему на лёд и выполнять какие-то упражнения вместе с Андреем Мозалёвым. За месяц в прыжковом отношении у нас наметился неплохой прогресс, и, когда после Новогорска мы сумели улететь на подготовку в Америку, продолжили работу над прыжками с Игорем Крокавцом. Ну а с Вороновым всё сложилось случайно. Мы всегда были в хороших отношениях, на соревнованиях и сборах нередко жили в одном номере, много общались друг с другом. Сергей позвонил в начале октября, чтобы поздравить меня с днём рождения, а я пригласил его на тренировку. В итоге мы решили, что попробуем работать вместе», — рассказал Траньков RT.

Он отметил, что Воронов, ещё будучи спортсменом, тренировался с Алексеем Урмановым, Этери Тутберидзе, Инной Гончаренко и этот опыт показался ему многообещающим.

«А главное, меня подкупило, до какой степени Сергей заряжен на серьёзную работу. Мог бы получать большие деньги достаточно лёгким трудом — подкатками, занимаясь со всеми желающими, но вместо этого выбрал неблагодарный тренерский труд», — добавил Траньков.

Ранее он рассказал, из-за чего начал считать неплохой новую произвольную программу Тарасовой и Морозова.