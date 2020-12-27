Траньков рассказал, из-за чего начал считать неплохой новую произвольную программу Тарасовой и Морозова

Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о постановке новой произвольной программы для дуэта перед стартом сезона.

«У нас было достаточно времени, чтобы поставить программу, поскольку идея этой постановки сложилась ещё весной. Тогда же мы с Мариной Зуевой решили, что короткую программу менять не станем, ограничимся произвольной. Но за неделю до контрольных прокатов этой программы как таковой у нас ещё не было, имелся только макет. Пришлось форсировать постановку, делать всё на бегу, поэтому я до последнего считал, что она получилась не слишком удачной», — рассказал Траньков RT.

Он отметил, что именно зрители заставили его взглянуть по-другому на результаты работы над новой программой.

«Многие подходили уже после проката, говорили хорошие слова, отмечали, что программа получилась очень красивой. Я и сам начал задумываться: может, действительно, получилась неплохо? Но мне всё равно наша произвольная кажется сырой и неотработанной с точки зрения хореографии. Всё-таки наш основной специалист в этом отношении — я имею в виду Зуеву — находится за океаном», — добавил тренер.

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