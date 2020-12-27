Уэстбрук повторил рекорд Джонсона и Робертсона в двух стартовых матчах сезона НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по результативности в двух стартовых матчах сезона-2020/21.

В матче с «Орландо Мэджик» (120:130) Уэстбрук оформил трипл-дабл из 15 очков, 15 подборов и 12 ассистов.

Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории лиги и первым после Мэджика Джонсона, которому удавалось оформить трипл-дабл в двух стартовых матчах сезона. Джонсону это удалось дважды — в сезоне-1981/82 и 1982/83. Подобное достижение также покорилось Джерри Лукасу в сезоне-1972/73 и Оскару Робертсону в сезоне-1961/62.

Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг установил рекорд «Бруклина» в рождественских матчах.