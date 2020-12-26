«Авангард» объявил о подписании контракта с Ковальчуком

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение заключено по схеме «1 + 1»

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Авангард» в овертайме матча Континентальной хоккейной лиги.