Шайба Шипачёва в овертайме принесла «Динамо» победу над СКА в матче КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Шипачёва в овертайме принесла «Динамо» победу над СКА в матче КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

«Динамо» забило первым. Во второй половине второго периода отличился Дмитрий Кагарлицкий. Спустя несколько минут СКА ответил голом Антона Белова.

В овертайме победу «Динамо» принесла шайба Вадима Шипачёва.

В других матчах игрового дня «Сибирь» на своём льду проиграла «Салавату Юлаеву» (1:3), «Барыс» в Нур-Султане победил «Амур» (5:2), а «Автомобилист» в Екатеринбурге взял верх над «Нефтехимиком» (3:0).

Ранее сообщалось, что матч КХЛ был прерван из-за отключения освещения на арене.

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