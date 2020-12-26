Шайба Шипачёва в овертайме принесла «Динамо» победу над СКА в матче КХЛ
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
«Динамо» забило первым. Во второй половине второго периода отличился Дмитрий Кагарлицкий. Спустя несколько минут СКА ответил голом Антона Белова.
В овертайме победу «Динамо» принесла шайба Вадима Шипачёва.
В других матчах игрового дня «Сибирь» на своём льду проиграла «Салавату Юлаеву» (1:3), «Барыс» в Нур-Султане победил «Амур» (5:2), а «Автомобилист» в Екатеринбурге взял верх над «Нефтехимиком» (3:0).
Ранее сообщалось, что матч КХЛ был прерван из-за отключения освещения на арене.