Матч КХЛ был прерван из-за отключения освещения на арене
- РИА Новости
Перед началом второго периода на арене в Екатеринбурге погас свет. Хоккеисты вышли на лёд, но не смогли сразу продолжить матч и вернулись в раздевалки. Игра была возобновлена спустя 20 минут.
Кто выключил свет? Нам второй период начинать😅 pic.twitter.com/R3Gjcho1AF— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 26, 2020
Как сообщила пресс-служба «Автомобилиста», отключение было аварийным.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ.