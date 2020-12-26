Матч КХЛ был прерван из-за отключения освещения на арене

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором» был прерван из-за отключения освещения на арене.

Перед началом второго периода на арене в Екатеринбурге погас свет. Хоккеисты вышли на лёд, но не смогли сразу продолжить матч и вернулись в раздевалки. Игра была возобновлена спустя 20 минут.

Кто выключил свет? Нам второй период начинать😅 pic.twitter.com/R3Gjcho1AF — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 26, 2020

Как сообщила пресс-служба «Автомобилиста», отключение было аварийным.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ.