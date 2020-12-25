«Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Локомотиву» принесли шайбы Артура Каюмова, Андре Петерссона, Павла Красковского, Дениса Баранцева, Артёма Ильенко и Дениса Алексеева.

«Сочи» ответил шайбами Владислава Валенцова, Кирилла Петькова и Ивана Володина.

Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, тогда как для «Сочи» это второй проигрыш кряду.

Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом».