«Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев льда.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Артура Каюмова, Андре Петерссона, Павла Красковского, Дениса Баранцева, Артёма Ильенко и Дениса Алексеева.
«Сочи» ответил шайбами Владислава Валенцова, Кирилла Петькова и Ивана Володина.
Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, тогда как для «Сочи» это второй проигрыш кряду.
Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом».