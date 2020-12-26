Плющев отметил, что сборная России провела хороший матч с США на МЧМ-2021

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу над командой США в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в канадском Эдмонтоне.

Он отметил, что стартовые матчи всегда сложны, даже для самых сильных команд.

«Ребята провели хорошую игру с одним из наших основных соперников — США. Не всё было так идеально, как, наверное, хотелось тренерскому штабу. По крайней мере, если говорить о концовке матча. Ошибки, которые были допущены, привели к волнительным моментам в завершении игры. А в целом ребята показали нам хороший хоккей, особенно с учётом первого матча и нервозности со стороны обеих команд», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что россияне уверенно вели игру вплоть до 55-й минуты, а в конце матч стал более нервозным для подопечных Игоря Ларионова из-за неоправданных, но заслуженных удалений.

«Ну вот так наши немного напрягли под конец болельщиков. Хотя все основные матчи всё равно ещё только будут впереди. А этот матч с США несёт чисто психологический момент. Но эта победа — позитивный момент для нас и, естественно, выводы для американцев. Приятно начинать чемпионат мира с победы, тем более США — одни из фаворитов на этом чемпионате», — добавил Плющев.

Ранее Александр Кожевников отреагировал на поведение игрока сборной США Тревора Зеграса во время матча с Россией на МЧМ.