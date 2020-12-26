Чалов рассказал об отношении к себе после нереализованных моментов

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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не зацикливается на неудачах и не переживает из-за нереализованных голевых моментов.
Чалов рассказал об отношении к себе после нереализованных моментов
  • РИА Новости

Он уточнил, что анализирует неиспользованные шансы в матчах, но быстро переключается.

«Бывают моменты, когда просто не идёт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всё равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всё возможное. Но так случается, это футбол. Уверен, нападающий — самая сложная роль, нужны железные нервы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Чалов также признался, что не обиделся на Черчесова за критику.

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