Чалов рассказал об отношении к себе после нереализованных моментов

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не зацикливается на неудачах и не переживает из-за нереализованных голевых моментов.

Он уточнил, что анализирует неиспользованные шансы в матчах, но быстро переключается.

«Бывают моменты, когда просто не идёт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всё равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всё возможное. Но так случается, это футбол. Уверен, нападающий — самая сложная роль, нужны железные нервы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Чалов также признался, что не обиделся на Черчесова за критику.