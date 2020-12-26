Наставник молодёжной сборной США считает, что его хоккеисты дали россиянам возможности для атак

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Главный тренер молодёжной сборной США Нейт Лиман подвёл итоги матча с Россией на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Наставник молодёжной сборной США считает, что его хоккеисты дали россиянам возможности для атак
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Его подопечные уступили команде Игоря Ларионова со счётом 3:5.

По мнению Лимана, во второй половине матча американцы лучше играли с шайбой.

«Думаю, сегодня мы проиграли матч в переходных фазах и дали россиянам много возможностей для контратак. Мне понравилось, как мы играли в нападении в чужой зоне, особенно в третьем периоде. Мы хорошо шли на ворота, это радует», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что вице-президент ФХР Роман Ротенберг выделил капитана сборной России Василия Подколзина.

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