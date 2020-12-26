Ротенберг заявил, что сборная проявила русский характер в матче с американцами на МЧМ

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной страны над командой США в стартовом матче молодёжного чемпионата мира.
Ротенберг заявил, что сборная проявила русский характер в матче с американцами на МЧМ
  • AFP
  • © Codie McLachlan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Функционер назвал достигнутый успех очень важным, особенно с учётом того, что на прошлом МЧМ россияне американцам уступили.

«Это очень важная командная победа: мы проявили русский характер, играли друг за друга. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками. Очень важно начать турнир с победы», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он назвал победу следствием личного вклада каждого человека и коллективного труда.

«Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были», — заключил Ротенберг.

Ранее сообщалось, что финны победили немцев в первом матче на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить