Ротенберг заявил, что сборная проявила русский характер в матче с американцами на МЧМ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной страны над командой США в стартовом матче молодёжного чемпионата мира.

Функционер назвал достигнутый успех очень важным, особенно с учётом того, что на прошлом МЧМ россияне американцам уступили.

«Это очень важная командная победа: мы проявили русский характер, играли друг за друга. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками. Очень важно начать турнир с победы», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он назвал победу следствием личного вклада каждого человека и коллективного труда.

«Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были», — заключил Ротенберг.

Ранее сообщалось, что финны победили немцев в первом матче на МЧМ.