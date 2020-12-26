Ротенберг заявил, что сборная проявила русский характер в матче с американцами на МЧМ
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Функционер назвал достигнутый успех очень важным, особенно с учётом того, что на прошлом МЧМ россияне американцам уступили.
«Это очень важная командная победа: мы проявили русский характер, играли друг за друга. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками. Очень важно начать турнир с победы», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Он назвал победу следствием личного вклада каждого человека и коллективного труда.
«Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были», — заключил Ротенберг.
Ранее сообщалось, что финны победили немцев в первом матче на МЧМ.