В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Асхабадзе

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В пресс-службе московского футбольного клуба «Локомотив» опровергли информацию о возможном назначении Романа Асхабадзе на пост исполнительного директора клуба.
В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Асхабадзе
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Локомотив» не ведёт переговоры с Асхабадзе относительно его работы в клубе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

23 декабря было объявлено, что новым председателем совета директоров «Локомотива» стал Александр Плутник, а новым гендиректором клуба — Владимир Леонченко.

Ранее появилась информация, что  Асхабадзе является главным кандидатом на пост исполнительного директора «Локомотива».

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