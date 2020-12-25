В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Асхабадзе
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Локомотив» не ведёт переговоры с Асхабадзе относительно его работы в клубе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.
23 декабря было объявлено, что новым председателем совета директоров «Локомотива» стал Александр Плутник, а новым гендиректором клуба — Владимир Леонченко.
Ранее появилась информация, что Асхабадзе является главным кандидатом на пост исполнительного директора «Локомотива».