Теннисист Рублёв высказался о выступлении в нейтральном статусе на ОИ

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я русский, и, что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — приводит Marca слова Рублёва в ответ на вопрос о его мнении относительно выступления в нейтральном статусе на Олимпийских играх.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Даниил Медведев признался, что мечтает сыграть на Олимпиаде.