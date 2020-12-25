Теннисист Рублёв высказался о выступлении в нейтральном статусе на ОИ
- Reuters
«Я русский, и, что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — приводит Marca слова Рублёва в ответ на вопрос о его мнении относительно выступления в нейтральном статусе на Олимпийских играх.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее Даниил Медведев признался, что мечтает сыграть на Олимпиаде.