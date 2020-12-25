Теннисист Рублёв высказался о выступлении в нейтральном статусе на ОИ

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Теннисист Рублёв высказался о выступлении в нейтральном статусе на ОИ
  • Reuters

«Я русский, и, что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — приводит Marca слова Рублёва в ответ на вопрос о его мнении относительно выступления в нейтральном статусе на Олимпийских играх.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Даниил Медведев признался, что мечтает сыграть на Олимпиаде.

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