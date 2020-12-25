Фигурист Кондратюк о бронзе на ЧР: даже не думал, что буду в тройке

Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Прокатом я не очень доволен, было падение в каскаде, но бронзовой медалью, конечно, очень доволен. До объявления оценок я даже не думал, что буду в тройке. А когда узнал, были смешанные эмоции: и радость, и слёзы», — приводит слова Кондратюка «Чемпионат».

По итогам чемпионата России Кондратюк завоевал бронзу, набрав по сумме двух прокатов 260,31 балла — 90,88 за короткую и 169,43 за произвольную программу.

Ранее Макар Игнатов признался, что не ставил перед собой задачу завоевать медаль на ЧР.