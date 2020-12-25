Вяльбе считает, что Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что лыжника Александра Большунова, который в прошлом году выиграл «Большой хрустальный глобус», несправедливо не включили в список лучших спортсменов страны.
Вяльбе считает, что Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России
  • РИА Новости

«Мы считаем, что Большунов несправедливо не был включён в число лучших спортсменов России в 2020 году. Но ещё более несправедливо было не дать премию лучшего спортсмена Большунову в 2018 году. Однако там есть жюри, которое принимает решение. Значит, нам есть к чему стремиться. Завоевание «Большого хрустального глобуса» — это, безусловно, подвиг. Для меня это самый значимый трофей. Мы целый год должны доказывать, что ты не просто готовишься к одной гонке, а в течение всего сезона показывал свою силу. Саша стал открытием 2018 года, которое продолжает нас радовать. Я хочу, чтоб он это неоднократно повторил. И был внесён в историю как многократный обладатель «Глобуса», — заявила Вяльбе «Чемпионату».

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, самым популярным спортсменом страны стал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал Нурмагомедова величайшим спортсменом.

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