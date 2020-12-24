Сенников поддержал идею возвращения Сёмина в «Локо» в качестве тренера

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что хотел бы возвращения экс-наставника команды Юрия Сёмина.

В прошлом сезоне со специалистом не продлил контракт гендиректор Василий Кикнадзе, сделавший ставку на серба Марко Николича. На текущей неделе уже сам Кикнадзе покинул клуб.

По словам Сенникова, решающее значение имеет преклонный возраст Сёмина.

«Важно, есть ли у него мотивация, силы, есть ли, кому и что доказывать. Важно и то, чтобы отношения с новым руководством были хорошими. В любом случае, если нужно назначать нового главного тренера, то обязательно до зимних сборов — чтобы было время на подготовку», — цитируют Сенникова «Известия».

Кроме того, он считает, что Сёмин может вернуться в «Локомотив» только в качестве тренера, а должность в управленческой структуре специалисту не подходит.

Сенников также заявил, что период Кикнадзе в «Локомотиве» запомнится увольнением Сёмина.