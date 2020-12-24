Сенников заявил, что период Кикнадзе в «Локо» запомнится увольнением Сёмина

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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об отставке Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.
Сенников заявил, что период Кикнадзе в «Локо» запомнится увольнением Сёмина
  • globallookpress.com

Экс-защитник считает, что к этому всё шло, поскольку команда неудачно выступила в Лиге чемпионов и занимает место в середине турнирной таблицы чемпионата России. При этом Сенников убеждён, что Кикнадзе работал на благо клуба, но у него что-то не получилось.

«В этой ситуации, наверное, высшие руководители решили сделать так, чтобы клуб дальше не стал падать. «Локомотиву» непозволительно пропускать столько мячей. Понятно, что это вина и футболистов тоже. Сразу всё не изменить: всех игроков не поменяешь, всех тренеров не уволишь. Остановились на Кикнадзе и Анатолии Мещерякове», — приводят слова Сенникова «Известия».

На его взгляд, эпоха Кикнадзе в «Локо» запомнится увольнением Юрия Сёмина. Сенников добавил, что ветеранам клуба было легко общаться с гендиректором.

Ранее стало известно, что Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива».

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