Агент сообщил, что «Химки» подписали контракт с футболистом Себаи

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского нападающего Сенина Себаи, заявил, что его клиент подписал соглашение с подмосковным футбольным клубом «Химки».

«Себаи подписал контракт с «Химками» на два года», — цитирует Селюка «Чемпионат».

По его словам, главный тренер «Химок» Игорь Черевченко знает способности игрока ещё по работе в калининградской «Балтике», в которой африканец был лучшим бомбардиром.

«Сенин полностью адаптирован к России. Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», — добавил Селюк.

В России Себаи выступал за «Балтику» (2017—2018) и «Тамбов» (2018). Последним его клубом являлся казахстанский «Тобол».

Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Илья Кухарчук назван лучшим игроком декабря в РПЛ.