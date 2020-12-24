Агент сообщил, что «Химки» подписали контракт с футболистом Себаи

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Дмитрий Селюк, агент ивуарийского нападающего Сенина Себаи, заявил, что его клиент подписал соглашение с подмосковным футбольным клубом «Химки».
Агент сообщил, что «Химки» подписали контракт с футболистом Себаи
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Себаи подписал контракт с «Химками» на два года», — цитирует Селюка «Чемпионат».

По его словам, главный тренер «Химок» Игорь Черевченко знает способности игрока ещё по работе в калининградской «Балтике», в которой африканец был лучшим бомбардиром. 

«Сенин полностью адаптирован к России. Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», — добавил Селюк.

В России Себаи выступал за «Балтику» (2017—2018) и «Тамбов» (2018). Последним его клубом являлся казахстанский «Тобол».

Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Илья Кухарчук назван лучшим игроком декабря в РПЛ.

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