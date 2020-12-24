Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, прокомментировал информацию, что московский футбольный клуб «Спартак» предлагал контракт 41-летнему специалисту.

«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут, — это серьёзно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», — цитирует Сапиенцу Sport24.

Под руководством Де Дзерби «Сассуоло» после 14 туров занимает четвёртое место в итальянской футбольной Серии А, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал тренеру «Сассуоло» контракт на €3 млн в год.