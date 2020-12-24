Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»
- Reuters
«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут, — это серьёзно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», — цитирует Сапиенцу Sport24.
Под руководством Де Дзерби «Сассуоло» после 14 туров занимает четвёртое место в итальянской футбольной Серии А, набрав 26 очков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал тренеру «Сассуоло» контракт на €3 млн в год.