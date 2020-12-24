СМИ: «Спартак» предлагал тренеру «Сассуоло» контракт на €3 млн в год
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Как сообщает Calcionews24, красно-белые предлагали специалисту соглашение с зарплатой €3 млн в год, что в три раза больше его оклада в «Сассуоло», а также компенсацию итальянскому клубу.
Тем не менее Де Дзерби отказался от предложения, так как не хочет уходить из «Сассуоло».
Под руководством Де Дзерби «Сассуоло» после 14 туров занимает четвёртое место в итальянской футбольной Серии А, набрав 26 очков.
Ранее сообщалось, что главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско хотят видеть в немецком «Майнце».