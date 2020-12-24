СМИ: «Спартак» предлагал тренеру «Сассуоло» контракт на €3 млн в год

Московский футбольный клуб «Спартак» предлагал контракт главному тренеру итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Calcionews24, красно-белые предлагали специалисту соглашение с зарплатой €3 млн в год, что в три раза больше его оклада в «Сассуоло», а также компенсацию итальянскому клубу.

Тем не менее Де Дзерби отказался от предложения, так как не хочет уходить из «Сассуоло».

Под руководством Де Дзерби «Сассуоло» после 14 туров занимает четвёртое место в итальянской футбольной Серии А, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско хотят видеть в немецком «Майнце».