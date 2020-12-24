Фигуристка Хромых сделала четверной тулуп на тренировке ЧР
Майя Хромых исполнила четверной тулуп на тренировке чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.
- © РИА Новости / Владимир Песня
Об этом сообщает РИА Новости.
Хромых является ученицей Этери Тутберидзе.
Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.
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