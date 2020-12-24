Фигуристка Хромых сделала четверной тулуп на тренировке ЧР

Майя Хромых исполнила четверной тулуп на тренировке чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Об этом сообщает РИА Новости.

Хромых является ученицей Этери Тутберидзе.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.