Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева последней выступит в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
  • ©Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, жеребьёвка турнира состоялась в челябинской филармонии.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выйдет на лёд под 14-м номером, чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева выступит второй, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — шестой, Майя Хромых — седьмой, Анна Щербакова — девятой, а Дарья Усачёва — 16-й.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря.

Ранее Александр Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России.

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