Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
- ©Naoki Morita/AFLO
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Как сообщает РИА Новости, жеребьёвка турнира состоялась в челябинской филармонии.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выйдет на лёд под 14-м номером, чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева выступит второй, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — шестой, Майя Хромых — седьмой, Анна Щербакова — девятой, а Дарья Усачёва — 16-й.
Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря.
Ранее Александр Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России.