Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева последней выступит в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

©Naoki Morita/AFLO

globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, жеребьёвка турнира состоялась в челябинской филармонии. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выйдет на лёд под 14-м номером, чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева выступит второй, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — шестой, Майя Хромых — седьмой, Анна Щербакова — девятой, а Дарья Усачёва — 16-й. Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря. Ранее Александр Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России.