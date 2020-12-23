Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России

Знаменитый в прошлом фигурист, а ныне тренер Александр Жулин высказался о чемпионате России в Челябинске.

Начало соревнований запланировано на 24 декабря.

Жулин отказался назвать фаворитов турнира, отметив, что всё определится на льду.

«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов!» — цитирует Жулина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Алексей Урманов не считает критичным отсутствие Алёны Косторной на чемпионате России.