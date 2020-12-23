Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России
- РИА Новости
Начало соревнований запланировано на 24 декабря.
Жулин отказался назвать фаворитов турнира, отметив, что всё определится на льду.
«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов!» — цитирует Жулина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Алексей Урманов не считает критичным отсутствие Алёны Косторной на чемпионате России.