Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России

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Знаменитый в прошлом фигурист, а ныне тренер Александр Жулин высказался о чемпионате России в Челябинске.
Жулин пожелал фигуристам обойтись без травм на чемпионате России
  • РИА Новости

Начало соревнований запланировано на 24 декабря.

Жулин отказался назвать фаворитов турнира, отметив, что всё определится на льду.

«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов!» — цитирует Жулина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Алексей Урманов не считает критичным отсутствие Алёны Косторной на чемпионате России.

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