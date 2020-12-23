Кухарчук раскрыл секрет успеха «Химок» под руководством Черевченко

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, за счёт чего команде удалось резко прибавить после прихода нового тренера Игоря Черевченко.
Кухарчук раскрыл секрет успеха «Химок» под руководством Черевченко
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

По его словам, изменились игровая схема и тактика, а требования к футболистам стали другими. Как подчеркнул Кухарчук, теперь каждый на поле знает, что делает.

«В-четвёртых, мы раскрепостились. Ушли скованность и мандраж. Любому футболисту важно, чтобы тренер верил лично в него. В-пятых, на тренировках появился юмор. Причём позитив исходит не только от Черевченко, а от всего тренерского штаба. Все шутки уместные и своевременные, что позволяет сохранять позитивное настроение», — приводит слова Кухарчука Sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что Черевченко вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера Российской премьер-лиги в декабре.

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