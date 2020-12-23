Кухарчук раскрыл секрет успеха «Химок» под руководством Черевченко

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, за счёт чего команде удалось резко прибавить после прихода нового тренера Игоря Черевченко.

По его словам, изменились игровая схема и тактика, а требования к футболистам стали другими. Как подчеркнул Кухарчук, теперь каждый на поле знает, что делает.

«В-четвёртых, мы раскрепостились. Ушли скованность и мандраж. Любому футболисту важно, чтобы тренер верил лично в него. В-пятых, на тренировках появился юмор. Причём позитив исходит не только от Черевченко, а от всего тренерского штаба. Все шутки уместные и своевременные, что позволяет сохранять позитивное настроение», — приводит слова Кухарчука Sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что Черевченко вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера Российской премьер-лиги в декабре.