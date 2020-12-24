Мяч Нобоа в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ в декабре

Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура с московским «Спартаком» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам декабря.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За гол эквадорца проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики же посчитали лучшим гол форварда ЦСКА Фёдора Чалова в матче 19-го тура с «Ростовом».

Ранее Нобоа рассказал, что, по его мнению, является причиной неудачных результатов российских клубов в европейских турнирах.