Мяч Нобоа в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ в декабре
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За гол эквадорца проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики же посчитали лучшим гол форварда ЦСКА Фёдора Чалова в матче 19-го тура с «Ростовом».
Ранее Нобоа рассказал, что, по его мнению, является причиной неудачных результатов российских клубов в европейских турнирах.
Гол Кристиана Нобоа – лучший в декабре! 🔝— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
📊 Болельщики выбрали лучшим гол Фёдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»
Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» 🎯#ТинькоффРПЛ#ЛучшийГолМесяцаРПЛ#РПЛтопчикpic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B