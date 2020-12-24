Мяч Нобоа в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ в декабре

Короткая ссылка
Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура с московским «Спартаком» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам декабря.
Мяч Нобоа в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ в декабре
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За гол эквадорца проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики же посчитали лучшим гол форварда ЦСКА Фёдора Чалова в матче 19-го тура с «Ростовом».

Ранее Нобоа рассказал, что, по его мнению, является причиной неудачных результатов российских клубов в европейских турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить