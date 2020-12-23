Поздняков заявил, что МОК внимательно относится к российским вакцинам от коронавируса

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно следит за созданными в России вакцинами от COVID-19.
Поздняков заявил, что МОК внимательно относится к российским вакцинам от коронавируса
  • Reuters

«Что касается прививок, это добровольное дело, об этом говорил глава МОК Томас Бах. Коллеги из МОК внимательно относятся к вакцинам, которые созданы у нас в стране. Мы, в свою очередь, ведём консультации, в том числе с сотрудниками аппарата МОК и непосредственными производителями вакцин в России. МОК крайне заинтересован, чтобы набор вакцин был сертифицирован японской стороной, чтобы болельщики могли спокойно приезжать на Олимпийские игры», — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что каждый спортсмен должен сам для себя принять решение, в каком случае он рискует больше: в случае вакцинации или отказа от неё. При этом глава ОКР подчеркнул, что иммунитет спортсменов на последнем тренировочном сборе наиболее ослаблен и подвержен заболеваниям, из-за чего более целесообразным кажется согласие на процедуру вакцинации.

Ранее Поздняков рассказал, когда МОК примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде.

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