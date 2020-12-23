Штырков высказался о возможном бое между Исмаиловым и Шлеменко

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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков дал прогноз на возможный поединок между соотечественниками Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
Штырков высказался о возможном бое между Исмаиловым и Шлеменко
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

«Если бы Мага и Саша встретились в клетке, это был бы интересный бой. Саша уверен, что он победит, Мага уверен, что он. Не знаю, кто победит», — сказал Штырков на YouTube-канале «Вестник MMA».

Он отметил, что оценил удары и борьбу Исмаилова на себе в очном поединке, а со Шлеменко он часто спарринговал на тренировках.

«К Александру я просто очень по-человечески отношусь, нежели к другому бойцу с известным именем. Я всегда топил за него, всегда поддерживал в любой ситуации. Это будет тяжёлый бой для него, я так скажу», — добавил Штырков.

В последнем поединке, который состоялся 13 декабря в Москве, Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.

Ранее брат Исмаилова заявил, что если зрители захотят увидеть бой Магомеда со Шлеменко, то он будет.

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