Брат Исмаилова: раз зритель хочет боя Магомеда со Шлеменко, значит, он будет

Короткая ссылка
Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, порассуждал насчёт следующего соперника россиянина, выделив Владимира Минеева и Александра Шлеменко.
Брат Исмаилова: раз зритель хочет боя Магомеда со Шлеменко, значит, он будет
  • © maga_isma
  • Instagram

«Реванш с Минеевым или же бой со Шлеменко? В этом вопросе мы отталкиваемся от того, какой бой будет зрителю интересен. Заметил, что почти все хотят боя со Шлеменко. Хотя мне, к примеру, хотелось бы с Минеевым реванша. Но раз зритель хочет со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. У нас такая индустрия — нужно смотреть, чего хочет зритель, и, уже отталкиваясь от этого, делать бои. Шлеменко — очень достойный и сильный боец. Думаю, что будет яркий и красочный бой, в котором, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть», — сказал Рамазан Исмаилов YouTube-каналу «Вестник ММА».

В последнем поединке Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил Ивана Штыркова. Бой состоялся 13 декабря в Москве.

Ранее Малыхин заявил, что Александру Емельяненко нечего делать в клетке с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить