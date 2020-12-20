Брат Исмаилова: раз зритель хочет боя Магомеда со Шлеменко, значит, он будет

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, порассуждал насчёт следующего соперника россиянина, выделив Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

«Реванш с Минеевым или же бой со Шлеменко? В этом вопросе мы отталкиваемся от того, какой бой будет зрителю интересен. Заметил, что почти все хотят боя со Шлеменко. Хотя мне, к примеру, хотелось бы с Минеевым реванша. Но раз зритель хочет со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. У нас такая индустрия — нужно смотреть, чего хочет зритель, и, уже отталкиваясь от этого, делать бои. Шлеменко — очень достойный и сильный боец. Думаю, что будет яркий и красочный бой, в котором, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть», — сказал Рамазан Исмаилов YouTube-каналу «Вестник ММА».

В последнем поединке Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил Ивана Штыркова. Бой состоялся 13 декабря в Москве.

Ранее Малыхин заявил, что Александру Емельяненко нечего делать в клетке с Исмаиловым.