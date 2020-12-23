Дацик показал свою физическую форму перед боем с экс-соперником Емельяненко
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39-летний россиянин опубликовал в своём Instagram видео, на котором он тренируется с мячом.
«Не отдыхаю даже дома. Подготовка к бою идёт полным ходом», — подписал пост Дацик.
Примечательно, что 42-летний Зулузиньо является бывшим соперником известного российского бойца Фёдора Емельяненко. Их бой состоялся в 2005 году. Тогда бразильский спортсмен проиграл нокаутом в первом раунде.
Поединок между Дациком и Зулузиньо должен состояться 20 февраля.
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