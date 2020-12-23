Опубликовано расписание матчей клубного ЧМ в Катаре

Стало известно расписание матчей клубного чемпионата мира ФИФА в Катаре, также появилась информация о стадионах.

Соревнования пройдут с 1 по 11 февраля 2021 года на стадионах чемпионата мира — 2022, сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. Из-за пандемии COVID-19 турнир, изначально запланированный на декабрь этого года, был перенесён на более поздний срок.

За трофей поборются чемпионы шести континентальных конфедераций, а также чемпион Катара. Матчи примут уже готовые к матчам арены — «Ахмад бин Али», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа».

Матч открытия между катарским «Аль-Духаилем» и новозеландским «Окленд Сити» запланирован на 1 февраля. Финал будет сыгран 11 февраля на стадионе.

Ранее стало известно, что посол ЧМ-2022 Самуэль Это'О назвал мундиаль 2018 года в России лучшим в истории.