Радионова пожелала здоровья Погорилой и её новорождённому ребёнку
- РИА Новости
Отцом ребёнка является бывший фигурист Андрей Невский.
«Честно говоря, мне даже в это не верится, потому что совсем недавно мы вместе с ней выступали на чемпионатах мира и Европы. Казалось, что всё это было ещё не так давно, а сейчас она уже стала мамой. Я желаю здоровья ей и её малышке», — приводит слова Радионовой РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Радионова назвала эталон женственности в российском фигурном катании.