Радионова пожелала здоровья Погорилой и её новорождённому ребёнку

Призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова поздравила медалистку ЧМ-2016 Анну Погорилую с рождением дочери.

Отцом ребёнка является бывший фигурист Андрей Невский.

«Честно говоря, мне даже в это не верится, потому что совсем недавно мы вместе с ней выступали на чемпионатах мира и Европы. Казалось, что всё это было ещё не так давно, а сейчас она уже стала мамой. Я желаю здоровья ей и её малышке», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Радионова назвала эталон женственности в российском фигурном катании.