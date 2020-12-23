Радионова пожелала здоровья Погорилой и её новорождённому ребёнку

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Призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова поздравила медалистку ЧМ-2016 Анну Погорилую с рождением дочери.
Радионова пожелала здоровья Погорилой и её новорождённому ребёнку
  • РИА Новости

Отцом ребёнка является бывший фигурист Андрей Невский.

«Честно говоря, мне даже в это не верится, потому что совсем недавно мы вместе с ней выступали на чемпионатах мира и Европы. Казалось, что всё это было ещё не так давно, а сейчас она уже стала мамой. Я желаю здоровья ей и её малышке», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Радионова назвала эталон женственности в российском фигурном катании.

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