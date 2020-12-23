СМИ: Загребское «Динамо» отказалось продать «Зениту» Майера за €10 млн

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«Зенит» хочет пригласить полузащитника «Динамо» (Загреб) Ловро Майера, имеющего шансы попасть в состав сборной Хорватии на Евро-2020.
СМИ: Загребское «Динамо» отказалось продать «Зениту» Майера за €10 млн
  • Reuters

Если верить Sportske novosti, петербуржцы готовы заплатить за 22-летнего игрока €10 млн. Однако на текущей неделе Майер перезаключил контракт с командой, истекавший летом 2023 года, до лета 2026 года. С зарплатой в €50 тыс. в месяц он стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Динамо» и не горит желанием покидать клуб.

Как сообщается, руководство команды из Загреба отклонило предложение «Зенита».

Ранее стало известно, что экс-глава скаутской службы «Зенита» рассказал, как проходил трансфер Малкома.

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