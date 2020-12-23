«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне Серии А, уступив «Фиорентине»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Фиорентина» забила первой. Уже на третьей минуте отличился Душан Влахович.
На 18-й минуте «Ювентус» остался вдесятером. Красную карточку получил Хуан Куадрадо.
На 76-й минуте Алекс Сандро срезал мяч в собственные ворота, а на 81-й за «Фиорентину» забил Мартин Касерес.
Для «Ювентуса» это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Серии А. Бьянконери, имея матч в запасе, с 24 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 14 очками — на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом».