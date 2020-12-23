«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне Серии А, уступив «Фиорентине»

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Туринский «Ювентус» потерпел поражение от флорентийской «Фиорентины» в матче 14-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне Серии А, уступив «Фиорентине»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Фиорентина» забила первой. Уже на третьей минуте отличился Душан Влахович.

На 18-й минуте «Ювентус» остался вдесятером. Красную карточку получил Хуан Куадрадо.

На 76-й минуте Алекс Сандро срезал мяч в собственные ворота, а на 81-й за «Фиорентину» забил Мартин Касерес.

Для «Ювентуса» это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Серии А. Бьянконери, имея матч в запасе, с 24 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 14 очками — на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом».

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