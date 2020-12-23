Конькобежец Казелин сообщил о своём отстранении за допинг

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Чемпион России по конькобежному спорту 2018 года в спринтерском многоборье Михаил Казелин сообщил о своём отстранении за нарушение антидопинговых правил.
Конькобежец Казелин сообщил о своём отстранении за допинг
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«Чтобы избежать сплетен и домыслов, хотел бы прояснить ситуацию. В данный момент я временно отстранён РУСАДА на основании неблагоприятного результата анализа пробы, которую они взяли у меня в начале октября», — написал Казелин на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что ему удалось выяснить источник попадания в его организм запрещённого вещества.

«Проверка спортивного питания, которое я принимал незадолго до сдачи пробы, подтвердила, что оно загрязнено допингом. Я никогда сознательно не принимал ничего запрещённого, так что совесть моя перед всеми — соперниками, друзьями и, конечно, моей семьёй — чиста», — добавил 24-летний конькобежец.

Ранее сообщалось, что Денис Юсков пропустит всероссийские соревнования в Коломне из-за проблем с коленом.

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