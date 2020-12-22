«Зенит» победил «Црвена звезда» в баскетбольной Евролиге

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Петербургский «Зенит» одержал победу над сербской «Црвена звезда» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» победил «Црвена звезда» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 98:69 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кей Си Риверс, набравший 23 очка. 17 очков в активе Кевина Пангоса. Ещё 13 очков команде принёс Билли Бэрон.

В составе «Црвена звезда» 13 очков набрал Джонни О'Брайант. Ещё десять очков в активе Деяна Давидоваца.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, а «Црвена Звезда» на своей площадке примет греческий «Панатинаикос».

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели седьмое поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу.

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