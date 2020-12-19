«Химки» потерпели седьмое поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от французского клуба АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели седьмое поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Виллербане, завершилась со счётом 90:84 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Девин Букер, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 14 очков и десяти ассистов оформил Алексей Швед. Юнас Йеребко записал в свой актив десять очков.

За АСВЕЛ 20 очков набрал Гершон Ябуселе. 19 очков в активе Норриса Коула. Мустафа Фалль записал в свой актив 16 очков, а Дэвид Лайти — 14 очков.

Таким образом, «Химки» потерпели седьмое подряд поражение в Евролиге. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с испанской «Валенсией», а АСВЕЛ на своей площадке примет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить