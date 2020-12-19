«Химки» потерпели седьмое поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от французского клуба АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Виллербане, завершилась со счётом 90:84 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Девин Букер, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 14 очков и десяти ассистов оформил Алексей Швед. Юнас Йеребко записал в свой актив десять очков.

За АСВЕЛ 20 очков набрал Гершон Ябуселе. 19 очков в активе Норриса Коула. Мустафа Фалль записал в свой актив 16 очков, а Дэвид Лайти — 14 очков.

Таким образом, «Химки» потерпели седьмое подряд поражение в Евролиге. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с испанской «Валенсией», а АСВЕЛ на своей площадке примет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги.