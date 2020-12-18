ЦСКА разгромил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА разгромил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 83:65 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 20 очков. Ещё по 13 очков набрали Дэрран Хиллиард и Никола Милутинов.

За «Зенит» 14 очков набрал Кевин Пангос. По 12 очков в активе Кей Си Риверса и Алекса Пойтресса.

Таким образом, ЦСКА одержал десятую подряд победу в Евролиге. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с французским клубом АСВЕЛ, а «Зенит» на своей площадке примет сербскую «Црвену Звезду».

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели шестое поражение подряд в баскетбольной Евролиге.

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