АЕК объявил об отставке Кареры

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Греческий футбольный клуб АЕК объявил об отставке итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера комнады.
АЕК объявил об отставке Кареры
  • © Александр Вильф / РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины ухода Карреры а также имя его преемника на посту не уточняются.

56-летний Каррера возглавлял АЕК с 2019 года. В нынешнем сезоне команда не сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав всего одну победу в шести матчах группового этапа. В чемпионате Греции АЕК занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак».

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