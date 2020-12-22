АЕК объявил об отставке Кареры
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Причины ухода Карреры а также имя его преемника на посту не уточняются.
56-летний Каррера возглавлял АЕК с 2019 года. В нынешнем сезоне команда не сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав всего одну победу в шести матчах группового этапа. В чемпионате Греции АЕК занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Ранее сообщалось, что агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак».