У двоих футболистов «Зальцбурга» выявили допинг
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, запрещённые вещества были выявлены в пробах игроков по итогам тестирования от 22 ноября.
После этой даты команда провела четыре матча чемпионата Австрии, одну игру Кубка страны, а также три встречи Лиги чемпионов, в том числе с московским «Локомотивом».
В «Зальцбурге» отметили, что выявленное вещество является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью, и что, по словам игроков, они получили его в расположении сборной перед выездным матчем с командой Намибии, который прошёл в городе Виндхук на высоте 1700 м над уровнем моря.
О каких-либо санкциях в отношении игроков или клуба не сообщается.
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