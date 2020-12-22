У двоих футболистов «Зальцбурга» выявили допинг

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Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» сообщил, что Мохамед Камара и Секу Койта сдали положительные допинг-пробы после возвращения из расположения сборной Мали.
У двоих футболистов «Зальцбурга» выявили допинг
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, запрещённые вещества были выявлены в пробах игроков по итогам тестирования от 22 ноября.

После этой даты команда провела четыре матча чемпионата Австрии, одну игру Кубка страны, а также три встречи Лиги чемпионов, в том числе с московским «Локомотивом».

В «Зальцбурге» отметили, что выявленное вещество является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью, и что, по словам игроков, они получили его в расположении сборной перед выездным матчем с командой Намибии, который прошёл в городе Виндхук на высоте 1700 м над уровнем моря.

О каких-либо санкциях в отношении игроков или клуба не сообщается.

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