Глава UFC Russia: это был непростой год, но для нас он стал очень продуктивным

Вице-президент UFC по России и странам СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский прокомментировал прирост общей фанатской базы промоушена.

«Это был непростой год для всех отраслей, но в то же время для нас он стал очень продуктивным с точки зрения расширения аудитории и развития компании. Результаты исследования Nielsen Sports подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и что работа UFC как на локальном, так и на глобальном уровнях приносит значимые результаты», — рассказал Громковский.

Он отметил, что в период пандемии UFC провёл две серии турниров на бойцовском острове, снял несколько частей документального фильма «Родина чемпионов» о жизни бойцов за пределами октагона, а также запустил новые успешные проекты, развивающие систему лицензирования в России.

Ранее в UFC сообщили о значительном росте фанатской базы.