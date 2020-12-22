ФК «Ростов» объявил о создании женской команды, которая со следующего сезона будет выступать в чемпионате России.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. На базе академии «Ростова» будут созданы женские молодёжные и юношеские команды. Коллектив будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры девушек будут проходить в Ростове-на-Дону. Один из городских стадионов станет домашней ареной для команды.

Главным тренером команды будет назначена экс-тренер «Дончанки» Наталья Карасёва.

Новый сезон женского чемпионата России по футболу начнется в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересовался форвардом «Челси», но получил отказ.