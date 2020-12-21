Баздырева и ещё три легкоатлетки получили дисквалификации за нарушения антидопинговых правил

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Российские легкоатлетки Анастасия Баздырева, Марина Пантелеева, Марина Поспелова и Олеся Свиридова получили дисквалификации на разные сроки из-за нарушений антидопинговых правил.
Баздырева и ещё три легкоатлетки получили дисквалификации за нарушения антидопинговых правил
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Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Бегунья Баздырева была дисквалифицирована на восемь лет. В её допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации — с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. В 2015 году Баздырева стала одной из героинь фильма немецкого телеканала ARD об использовании допинга в лёгкой атлетике. На скрытую камеру она рассказывала о том, что использует стероиды.

Бегунья Пантелеева отстранена на четыре года — с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года. Результаты, показанные спортсменкой с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, были аннулированы. В её допинг-пробе был обнаружен метаболит станозолола.

Бегунья Поспелова дисквалифицирована на два года за рекомбинантный эритропоэтин. Её дисквалификация началась 3 сентября 2018 года и истекла 2 сентября 2020 года.

Толкательница ядра Свиридова дисквалифицирована вплоть до 13 июня 2024 года. Это её повторная дисквалификация, поскольку во время своего предыдущего отстранения она выступила судьёй на региональных соревнованиях.

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