Матыцин: эффективность работы при подготовке ЧМ-2022 по волейболу в России была признана высокой

В Москве состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022» при участии министра спорта России Олега Матыцина, в ходе которого был зачитан доклад о подготовке к проведению на территории страны чемпионата мира по волейболу 2022 года.

РИА Новости

«Недавнее решение CAS добавило нам определённое беспокойство. Будем надеяться, что опыт работы оргкомитета и его специалистов, гарантии, которые выполняются правительством России, работа по минимизации рисков окажет положительный эффект на решение Международной федерации волейбола. Мы не останавливаемся и продолжаем работать совместно со всеми задействованными организациями — Всероссийской федерацией волейбола, федеральными и региональными властями. Главное, что жители нашей страны ждут этот праздник. Уверен, он будет организован на самом высоком уровне!» — сказал Матыцин. Ранее сообщалось, что волейболистки «Динамо-Казань» стали обладательницами Кубка России.