Матыцин: эффективность работы при подготовке ЧМ-2022 по волейболу в России была признана высокой

Короткая ссылка
В Москве состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022» при участии министра спорта России Олега Матыцина, в ходе которого был зачитан доклад о подготовке к проведению на территории страны чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Матыцин: эффективность работы при подготовке ЧМ-2022 по волейболу в России была признана высокой
  • РИА Новости

«Недавнее решение CAS добавило нам определённое беспокойство. Будем надеяться, что опыт работы оргкомитета и его специалистов, гарантии, которые выполняются правительством России, работа по минимизации рисков окажет положительный эффект на решение Международной федерации волейбола. Мы не останавливаемся и продолжаем работать совместно со всеми задействованными организациями — Всероссийской федерацией волейбола, федеральными и региональными властями. Главное, что жители нашей страны ждут этот праздник. Уверен, он будет организован на самом высоком уровне!» — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что волейболистки «Динамо-Казань» стали обладательницами Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить