Тренер Рублёва: Андрей провёл потрясающий сезон

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, прокомментировал выступление своего подопечного в сезоне-2020.

«Очень рад за Андрея. Как по мне, то он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет труда и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Он очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — цитирует Висенте Marca.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе, впервые в карьере попав на Итоговый чемпионат ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв претендует на одну из наград ATP по итогам года.